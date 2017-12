Bora oltre i 110 chilometri orari su Trieste e meno 7 gradi in Carnia

TRIESTE - Bora forte con raffiche che superano i 110 chilometri orari soffia da ieri sera a Trieste e lungo la costa vicina contribuendo ad abbassare le temperature nell'ondata di freddo che si è abbattuta sull'Italia. La giornata di sereno con sole forte, come anticipa l'Ansa, ha fatto salire di qualche grado la colonnina di mercurio che in mattinata si è attestata intorno ai sei gradi in città. Freddo anche sul resto della regione, in special modo nelle zone di montagna dove - come è il caso del monte Zoncolan in Carnia - si segnala una temperatura di meno 7 gradi. L'ondata di freddo dovrebbe permanere ancora per giorni, così come la bora che dovrebbe continuare a soffiare forte lungo la costa e in pianura.