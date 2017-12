Grave malore per Nadia Toffa: la 'Iena' in terapia intensiva a Trieste

TRIESTE - La ‘Iena’ Nadia Toffa si è sentita male, le sue condizioni sarebbero gravi. La conduttrice e inviata del noto programma di Italia Uno, "Le Iene», si trovava a Trieste. Le ragioni del suo soggiorno nel capoluogo giuliano non sono ancora note. Potrebbe trattarsi un nuovo servizio sulla Ferriera di Servola, al quale già in passato la trasmissione ha dedicato diversi servizi. La donna sarebbe stata colpita da un grave malore e trasportata d’urgenza all’ospedale.

Secondo una nota inviata da Mediaset - come anticipa Il Piccolo - , la 39 enne, si è sentita male intorno alle 13.45 di sabato 2 dicembre, mentre si trovava nella sua camera d'albergo in un hotel della centralissima via Oriani di Trieste. E’ stato subito chiamato il numero unico di emergenza, 112: sul posto, pochi minuti più tardi, sono giunte un'auto medica e un'ambulanza che hanno trasportato la conduttrice a Cattinara. Secondo le primissime indiscrezioni sarebbe in gravissime condizioni, in terapia intensiva.