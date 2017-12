Pallacanestro Trieste sceglie Radio Punto Zero per le dirette radiofoniche

TRIESTE - Alma Pallacanestro Trieste ha scelto Radio Punto Zero come media partner per la trasmissione delle dirette radiofoniche in FM delle proprie partite nel campionato di Serie A2. L’accordo è stato chiuso venerdì, e garantirà a tutto il pubblico dell’Alma la possibilità di aggiungere un nuovo canale - accanto alla diretta testuale sul sito e alla web radio - per vivere minuto per minuto la cronaca delle partite.

«Abbiamo risposto positivamente alla richiesta di Radio Punto Zero - ha spiegato il presidente dell’Alma Pallacanestro Trieste, Gianluca Mauro - a fronte di un piano di comunicazione integrato, che garantirà vicendevole visibilità e massima collaborazione. L’elemento centrale della partnership è la diffusione delle cronache minuto per minuto delle partite sulle frequenze FM dell’emittente radiofonica, presente in tutto il triveneto: in questo modo, andremo ben oltre ai confini di Trieste, continuando il nostro lavoro di divulgazione e promozione del basket a Nord Est».



Entrambe le radiocronache, via web e via radio FM, saranno condotte in maniera unificata da Matteo Zanini, voce ufficiale e addetto stampa dell’Alma Pallacanestro Trieste: «L’accordo - ha spiegato Sebastian Spada, direttore Marketing e Comunicazione dell’Alma Pallacanestro Trieste - prevede uno scambio di visibilità tra i partner, e completa l’offerta già presente: la web radio permette a chi si trova fuori dalle tre venezie di seguire la partita, Radio Punto Zero è da oggi un nostro valido amplificatore di comunicazione su un vasto territorio: una sinergia che attribuisce ancora maggiore valore alla Pallacanestro Trieste e ai suoi sponsor». Radio Punto Zero sarà presente anche alla cena di beneficenza organizzata dall’Alma Pallacanestro Trieste per il Burlo, il «Natale Biancorosso» del 18 dicembre, guest star la squadra, lo staff tecnico, Maxino ed Elisa Bombacigno.