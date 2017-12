Nadia Toffa su Fb: "Adesso parlo con i medici e cerchiamo di risolvere questa scocciatura"

TRIESTE - »... Volevo ringraziare tutti quelli che mi sono stati vicino... ho preso una bella botta, ma tengo duro. Adesso parlo con i medici e cerchiamo di risolvere questa scocciatura. Stasera le Iene me le guardo da questo lettino, e vediamo che combinano senza di me... Torno presto». Nadia. Le dita in cenno di vittoria accompagnano le parole di Toffa, pubblicate sulla pagina Facebook ufficiale de ‘Le Iene’, dopo il grave malore che l’ha colpita nella giornata di sabato 2 dicembre, mente si trovava a Trieste. La puntata in programma questa sera, condotta proprio dalla ‘Iena’ più amata dagli italiani (assieme a Nicola Savino e Giulio Golia), andrà in onda regolarmente.

Il bollettino medico

Nadia Toffa, inviata de 'Le Iene' ricoverata dapprima a Cattinara (Trieste), poi al San Raffaele di Milano, come anticipava nella mattinata del 3 dicembre, sarebbe nuovamente vigile e cosciente. Lo si è appreso da fonti vicine alla paziente. Ricoverata in Terapia intensiva, avrebbe passato una notte tranquilla e per lei è prevista una giornata di esami e controlli. Le novità cliniche sulla prognosi sono attese non prima di 24-48 ore. Il 2 dicembre Nadia, 39 anni, si è sentita male mentre era in un albergo del centro di Trieste; portata in ambulanza all'ospedale di Cattinara, è stata ricoverata nella Terapia Intensiva Arta (Anestesia rianimazione terapia antalgica). L'Azienda sanitaria universitaria poi ha precisato che la "prognosi è riservata per patologia cerebrale in fase di definizione». Nella tarda serata del 2 dicembre il trasferimento al San Raffaele. La presidente Fvg, Serracchiani, ha inviato un messaggio di auguri dalla Cina, dove si trova in visita ufficiale; lo stesso ha fatto Giorgia Meloni, il cui partito sta svolgendo il Congresso nazionale proprio a Trieste.