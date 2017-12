Wind Tre, parte da Trieste la nuova rete unica

TRIESTE – Trieste è la prima città in Italia ad avere la nuova rete unica di Wind Tre. E’ stata completata con successo, nell’importante capoluogo del Nord Est, infatti, l’integrazione dei due rispettivi network. La nuova rete unica garantisce numerosi vantaggi ai clienti consumer e business di Wind e di 3, grazie a elevate performance per copertura, qualità del servizio, velocità di connessione e ad una migliore ‘user experience’.

Il processo di consolidamento della nuova rete di Wind Tre è già in fase avanzata anche in altre città come Roma, Milano, Agrigento, Ascoli Piceno, Bologna e Caserta e durerà per tutto il 2018, con l’obiettivo di realizzare un capillare ed esteso network di oltre 21mila siti di trasmissione sull’intero territorio italiano. Le prestazioni rilevate a Trieste, dopo l’unificazione delle due reti, hanno registrato un incremento della velocità 4G fino al 250% e un ulteriore sensibile miglioramento della copertura 3G e di quella 4G, soprattutto negli ambienti indoor. Con il lancio della nuova rete integrata a Trieste, Wind Tre ha realizzato una campagna di comunicazione locale, dal claim «L’unione fa la rete», che prevede affissioni e iniziative su stampa e radio.