UniTs seconda fra le italiane dopo Milano nel ‘Round World University Ranking 2017’

TRIESTE - E’ stato diffuso a livello internazionale, a partire dal 5 dicembre, il Ranking universitario "RUR - Round World University Ranking 2017" che prende in esame oltre 760 università mondiali ed utilizza il noto sistema di rilevazione dati Clarivate Analytics, una piattaforma statunitense specializzata nella raccolta e valutazione dati delle riviste scientifiche, degli indici di impact factor delle pubblicazioni, dei brevetti e proprietà intellettuali, delle ricerche scientifiche, degli standard di qualità accademica, ecc.

L’Units

L’Università di Trieste si posiziona egregiamente anche in questa graduatoria, confermando un trend che la vede sempre collocata positivamente nelle più importanti classifiche internazionali. Trieste riscuote, infatti, un ottimo 283 posto mondiale sui 763 recensiti, e risulta addirittura seconda fra le università italiane entrate in classifica, preceduta come soltanto dall'Università di Milano. Il Rettore dell'Università di Trieste, il professor Maurizio Fermeglia, appresi i nuovi risultati provenienti dalla classifica RUR Round World University Ranking 2017, ha espresso, ancora una volta, "il suo più vivo compiacimento per un'ulteriore conferma delle potenzialità dell'ateneo giuliano le quali, puntualmente e a più riprese, vengono segnalate dalla stampa specializzata internazionale e dalle grandi piattaforme mondiali dei dati dell’alta educazione, che evidenziano i brillanti risultati dell'Università di Trieste e che danno ragione del grande lavoro svolto in questi ultimi anni nella valorizzazione della ricerca scientifica e delle discipline scientifiche sperimentali".

Ricerca scientifica

Fra i parametri considerati dalla graduatoria RUR, spicca il risultato ottenuto nella ricerca scientifica, che vede Trieste collocarsi a un lusinghiero 180° posto mondiale, mantenendo sempre, oltre tutto, la seconda posizione assoluta fra le università italiane. Nella graduatoria per materie Subject Ranking, il migliore piazzamento in Italia dell'Università di Trieste si registra nel settore delle Scienze Tecnologiche (n° 1 in Italia e al 170° posto nel mondo). Ottimi risultati anche per il settore delle Natural Sciences, che comprende materie quali Fisica, Chimica, Matematica, Scienze Biologiche, ecc. (n° 2 in Italia e all’ 87° posto nel mondo), delle Life Sciences (n° 2 in Italia e al 145° posto nel mondo), e per leScienze Mediche (n° 2 in Italia e all’ 182° posto nel mondo). Più distanziati ma sempre nei primi 10 posti in Italia appaiono i settori relativi alleHumanities e, infine, alle Social Sciences.

RUR Academic Ranking

Nella classifica collaterale, denominata RUR Academic Ranking, sempre per il 2017, Trieste raccoglie un nuovo ottimo risultato piazzandosi al quarto posto nazionale, corrispondente al 284° mondiale. Questa particolare classifica stabilisce esclusivamente il livello di performance della qualità della ricerca scientifica delle migliori Università mondiali, classificazione che la RUR Rankings Agency sviluppa, in questo caso, assieme all'altra grande piattaforma mondiale di ricerca dati costituita dalla Thomson & Reuters. Qui vengono considerati criteri scientometrici quali: Normalized citation impact, Citation per papers, Papers per academic and research staff, International research reputation, Share of research publications written in international co-authorship.

RUR Reputation Ranking

Infine, in un'altra graduatoria sviluppata sempre dalla RUR, denominata RUR Reputation Ranking, Trieste mantiene sempre posizioni di testa nazionali, collocandosi all'ottavo posto fra le università italiane dopo le rinomate Università di Roma, di Milano, i due Politecnici nazionali di Milano e Torino e la Scuola Normale Superiore di Pisa.

I dati delle classifiche RUR sono visibili sul sito.