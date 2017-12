I Mnozil Brass arrivano a Trieste!

TRIESTE - ‘Suoniamo per tutta la gente, affrontiamo ogni sfida; per noi non c’è nessuna nota troppo acuta o labbro troppo caldo e nessuna musica inferiore’, così si presentano i Mnozil Brass, il funambolico ensemble di ottoni austriaco diventato celebre e amato in tutto il mondo grazie al suo originale e inconfondibile mix fra comicità e straordinario virtuosismo musicale di musica classica, folk e pop contemporaneo.

Due nuove date in Italia

Dopo il tutto esaurito della scorsa settimana al teatro Carlo Felice di Genova, a grande richiesta i Mnozil Brass annunciano due nuove date in Italia, organizzate da VignaPR, in programma il prossimo 4 maggio a Trieste al Politeama Rossetti e sabato 5 maggio a Roma all’Auditorium Parco della Musica (Sala Sinopoli); i biglietti saranno in vendita a partire dalle ore 11:00 di mercoledì 15 novembre nelle biglietterie dei teatri, nei punti vendita autorizzati, online su Ticketone.it e per la data di Trieste anche su Vivaticket.it. Le performance dei Mnozil Brass sono particolarmente elaborate e ogni musicista pratica quotidianamente sport e si tiene in forma per padroneggiare magistralmente ritmo e stile. Nelle due nuove date di Trieste e Roma i Mnozil Brass proporranno ‘Cirque’, il nuovissimo show irriverente e musicalmente trascinante che attraverso la musica e una buona dose di umorismo trasforma tutti gli aspetti contrastanti della vita quotidiana in un simpatico e ordinato circo.

Biglietti disponibili online suTicketone.it, in tutti i punti vendita Ticketone e alle biglietterie dell’Auditorium.