‘Stelle sul Ghiaccio’: alla pista di pattinaggio di piazza Ponterosso, un evento spettacolare

TRIESTE - Sarà un grande evento in grado di emozionare e di forte impatto per implementare ancor più l'offerta di iniziative d'intrattenimento durante le festività per i turisti in visita in città e per i triestini, un ulteriore impegno da parte dell'Amministrazione comunale, accanto alla promozione dei numerosi mercatini di Natale» - ha sottolineato il vicesindaco Pierpaolo Roberti nel corso della presentazione dello spettacolo «Stelle sul Ghiaccio», tenutasi in Municipio, a cui hanno partecipato il presidente del Pattinaggio Artistico Triestino Giovanni D'Agostino accanto alla pluricampionessa di pattinaggio artistico su rotelle Silvia Stibilj e al funzionario comunale Francesca Locci con Bruno D'Orlando del Coordinamento eventi.

I protagonisti

Il vicesindaco Roberti ha quindi illustrato il programma dello spettacolo che si svolgerà venerdì 22 dicembre, alle 18, alla pista di pattinaggio su ghiaccio allestita in piazza Ponterosso, realizzato dalla compagnia di «Ghiaccio Spettacolo», unica in Italia di professionisti, che conta la realizzazione di moltissimi eventi nazionali e partecipazioni a show televisivi importanti come «Notti sul ghiaccio». A Trieste si esibirà una coppia d'eccellenza: Jasmine Tessari e Francesco Fioretti, medaglia di bronzo italiana per la danza sul ghiaccio e partecipanti ai prossimi campionati europei nel gennaio 2018. Nel corso della serata si avvicenderanno anche altri artisti e atleti professionisti di Ghiaccio Spettacolo e gli atleti dell'Asd Pattinaggio Artistico Triestino, che si esibiranno nonostante siano atleti di pattinaggio a rotelle. Madrina d'eccezione: la pluricampionessa di pattinaggio artistico su rotelle Silvia Stibilj.

I posti

Saranno disponibili per il pubblico 400 posti sugli spalti allestiti accanto alla pista – munendosi di biglietti d'invito gratuito che saranno distribuiti presso l'infopoint (ex sala Aiat) di piazza unità nelle seguenti giornate: domenica 17 dicembre, dalle 10 alle 12, lunedì 18 dicembre, dalle 10 alle 12 e martedì 19 dicembre, dalle 10 alle 12 e dalle 16 alle 19. Attorno alla pista, per chi non avrà il biglietto, ci sarà lo spazio per assistere allo spettacolo anche in piedi o dal maxischermo. A fare da coreografia delle suggestive proiezioni natalizie sulla facciata del palazzo retrostanteex BNL, dal 15 dicembre al 5 gennaio.