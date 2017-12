Trieste: fa retro e investe un pedone

TRIESTE - Fa retromarcia e investe un pedone. L’incidente è avvenuto attorno alle 18.30 di mercoledì 6 dicembre, a Trieste, in via Giulia. La persona al volante evidentemente non ha notato il pedone e l’ha investito.

Subito è stato chiamato il numero unico di emergenza: sul posto sono intervenute un’ambulanza e un’automedica, in codice giallo. Il ferito è stato trasportato al pronto soccorso di Cattinara con un trauma agli arti inferiori e sospetta frattura femorale. Le cause del sinistro son ancora al vaglio delle autorità competenti.