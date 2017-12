Fvg-Cina, corregionali a Shanghai: «Qui tutto corre veloce»

FVG - «Qui tutto corre veloce, il ritmo della giornata, gli affari, le idee, pure i grattacieli: non c'era quando sei andato a dormire e la mattina ti svegli che ha già le fondamenta». Stefania Avon, nata a Trieste ma con un cognome che rivela le origini di Solimbergo del nonno friulano, è una dei 3.500 componenti la comunità italiana di Shanghai, formata per la gran parte da giovani professionisti, manager, imprenditori, studenti e ricercatori che hanno visto nella Cina, e in particolare nella dinamica metropoli di Shanghai, l'occasione per crescere in un ambiente competitivo che premia chi ha merito e trasforma quello che altrove sarebbe un piccolo risultato in un grande, spesso enorme, virale e potente successo. Stefania, laurea in Studi cinesi alla Ca' Foscari di Venezia, è una manager del ramo cinese di Illycaffè, formatrice e docente dell'Università del Caffè. «Sono partita attratta dal confronto con una cultura millenaria e ho trovato una realtà che non mi ha fatto rimpiangere la vita 'lenta' che ho lasciato; oggi posso dire che porto 'addosso' un'identità friulana e giuliana anche più forte e consapevole: prima di venire qui la percepivo talvolta come un peso, adesso è una sorta di ponte che si può attraversare dalle radici, che poggiano in Friuli Venezia Giulia, fino all'altro capo, nella sfidante e mai sazia Shanghai». Assieme ad altri esponenti della comunità italiana in Cina Orientale, tra cui Matteo Ros, giovane presidente del Fogolâr furlan di Shanghai e Carlo Leopaldi, già dirigente del Lloyd Triestino e presidente della sezione dei Giuliani nel mondo, Stefania Avon ha incontrato la presidente della Regione, Debora Serracchiani, nel corso del ricevimento organizzato dal Console generale di Shanghai, Stefano Beltrame, in onore della delegazione del Friuli Venezia Giulia in missione economico-istituzionale.

«Una comunità di corregionali che mi ha colpito per capacità, intraprendenza e coesione e che ringrazio a nome del Friuli Venezia Giulia e del mio Paese per essere testimoni di quel 'saper fare' e di quell'eccellenza di cui troppo spesso a casa nostra siamo inconsapevoli: viste da qui l'Italia e la mia regione sono piccole ma estremamente speciali e attrattive», ha affermato Serracchiani nella breve cerimonia di consegna di attestati del Fvg, il primo dei quali, la medaglia della Regione autonoma, è stato donato al Console generale, «con gratitudine per l'impegno profuso affinchè la nostra regione cogliesse le migliori opportunità di parternariato e sviluppo nelle relazioni con Shanghai», ha detto Serracchiani. Il Fogolar di Shanghai - di cui Ros, una carriera professionale iniziata in Danieli e ora manager in una società cinese, è presidente dal 2016 - conta una sessantina di iscritti. «Nonostante il poco tempo libero a disposizione, ci impegnamo a promuovere un programma di attività che comprende soprattutto eventi di presentazione enogastronomica, ma l'obiettivo è coinvolgere più membri attivi e ampliare il raggio delle proposte, l'interesse qui è alto per tutto quello che è made in Italy», spiega Ros.

Nelle testimonianze dei corregionali presenti alla serata conviviale - per la gran parte una giovane generazione - c'è un filo comune: si sentono tutti avamposto di una comunità, quella italiana ma anche quella regionale, che sfrutta ancora troppo poco i vantaggi della mobilità. «Quando i miei compagni di liceo di Udine hanno saputo che sarei partita per frequentare con il programma Intercultura il quarto anno in un collegio nel nord della Cina, senza sapere una parola della lingua, hanno pensato che scherzassi», racconta Elena Mussimano, ventenne che oggi frequenta la facoltà di Architettura della Tongji University, uno degli atenei più prestigiosi della Cina. «Il primo giorno l'impatto con la città molto inquinata del nord, Shijiaunuang Hobei, è stato in effetti molto duro: il collegio che mi ospitava, con coprifuoco tassativo alle nove, aveva le grate alle finestre, telecamere di controllo ovunque e in ogni piano un adetto alla vigilanza. Ma io ho spirito d'adattamento e oggi a chi mi chiede se lo rifarei, rispondo mille volte: oggi vivo a Shanghai e sono felice». Elena condivide spesso con la giovane comunità internazionale la briosa vita notturna di Shanghai, frequenta talvolta il ristorante friulano per eccellenza, il 'Mandi Mandi', «ma di giorno - rivela - non sono ammesse distrazioni». «L'università sottopone gli studenti cinesi a una spietata selezione: con me studiano ragazzi che per rendimento sono nella media e in un ateneo italiano sarebbero considerati eccellenti. Alle lezioni, che almeno per due giorni a settimana iniziano alle 8 e continuano non stop fino alle 20, non vola una mosca; se si sostiene un esame e il voto è insufficiente non sono previsti appelli e si è costretti a ripetere l'intero corso», racconta la giovane friulana.

A Shanghai ha sede il maggior numero delle 2000 aziende italiane in Cina; oltre 600 imprese, attive principalmente nei settori della meccanica (Ansaldo Energia, Bonfiglioli, Camozzi, Danieli, Finmeccanica) e dell'automotive (Ferrari, Maserati, Alfa Romeo, FCA, Pirelli, Magneti Marelli, Brugola, CNH Industrial, Comau) e proprio in tre di questi grandi gruppi hanno fatto carriera due friulani: Mirko Bordiga, bocconiano nato a Buia e amministratore delegato di Alfa Romeo e Maserati China e il tarcentino Loris Coianiz, ad di Danieli Changshu Metallurgical Equipment. Nella serata in onore della delegazione del Friuli Venezia Giulia in Cina si sono appuntati sulla giacca la pin con l'aquila della Regione e, pur senza struggente nostalgia, rivelano di pensare spesso al Friuli. «Qui c'è il mercato più sfidante del mondo, c'è l'energia e l'opportunità di crescita che mi ha permesso in una ventennale carriera risultati importanti, ma certo mi manca sempre qualche aspetto del Friuli; ogni tanto una bella passeggiata sul Cuarnan, per esempio», racconta Bordiga. «Da più di vent'anni giro il mondo per lavoro e ne ho tratto sempre grande soddisfazione: le radici e la sensazione del rientro a casa, però, sono sempre uno dei grandi piaceri», commenta Coianiz, che proprio da poco ha scelto una vita "da pendolare", tra la famiglia che ora vive a Tarcento, suo paese d'origine, e l'impegno ai vertici dell'azienda friulana Danieli in Cina.