Contro Jesi l'undicesima vittoria per l'Alma Trieste

TRIESTE - Nell'undicesima giornata di campionato, l'Alma Trieste batte anche la Termoforgia Jesi vincendo in casa per 87 a 61. Raggiungendo le 11 vittorie di fila, la formazione di coach Dalmasson riesce anche a battere il record di 10 successivi consecutivi conseguiti dalla Stefanel di Tanjevic nell'annata 1993-94.

La partita è stata in equilibrio per i primi due quarti, con i biancorossi in vantaggio di soli due punti alla fine degli iniziali venti minuti di gioco, terminati sul punteggio di 35 a 33. Da una parte Green e Bowers, dall'altra parte la guardia Brown, danno vinta ad uno spettacolare duello a stelle e strisce. Nel terzo quarto, come già accaduto in altri match, l'Alma ingrana la quinta marcia e distanzia gli avversari con un grande Da Ros arrivando a +20 con Fernandez (59-39). Gli ultimi minuti di match sono una pura formalità e permettono a coach Dalmasson di fare accumulare esperienza ai giovani Schina e Milic.



Alma Pallacanestro Trieste - Termoforgia Jesi 87-61 (24-24, 35-33, 67-50)

Alma Pallacanestro Trieste: Javonte damar Green 16 (4/7, 1/3), Matteo Da ros 15 (4/5, 2/3), Daniele Cavaliero 13 (4/7, 1/4), Federico Loschi 12 (2/2, 2/5), Juan Fernandez 9 (3/5, 1/2), Laurence Bowers 8 (4/8, 0/0), Giga Janelidze 6 (3/3, 0/1), Roberto Prandin 3 (0/2, 1/3), Lorenzo Baldasso 3 (0/2, 1/5), Alessandro Cittadini 2 (1/1, 0/0), Matteo Schina 0 (0/0, 0/0), Stefan Milic 0 (0/0, 0/0). All. Dalmasson.

Termoforgia Jesi: Ken Brown 21 (5/8, 3/7), Kenny Hasbrouck 13 (3/10, 1/9), Francesco ikechukwu Ihedioha 11 (3/10, 1/1), Tommaso Rinaldi 8 (3/7, 0/2), Pierpaolo Marini 6 (3/3, 0/3), Andrea Quarisa 2 (0/2, 0/0), Matteo Piccoli 0 (0/0, 0/3), Federico Massone 0 (0/1, 0/1), Antonio Valentini 0 (0/0, 0/0), Simone Mentonelli 0 (0/0, 0/0). All. Cagnazzo.