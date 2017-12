Emergenza freddo: i dettagli per la raccolta di coperte e indumenti

TRIESTE - Nell'ambito del protocollo per l'emergenza freddo per la stagione invernale 2017/2018, il Comune di Trieste, promuove una raccolta di coperte e indumenti a favore delle persone senza fissa dimora e in condizioni di forte disagio socio-economico.

Orari

Chi desidera aderire, può rivolgersi alla farmacia al Cedro di piazza Oberdan 4, oppure direttamente in via del Lavatoio 4 dalle 16 alle 19.30, escluso il sabato pomeriggio e festivi, o ancora al Centro diurno di via Udine 19/e dalle 9 alle 12 e dalle 16 alle 20.