L'area giochi del giardino di via Montecchi è stat rimessa a nuovo: oggi l'inaugurazione

TRIESTE - Alla presenza dell'assessore ai Lavori pubblici del Comune di Trieste Elisa Lodi, con il direttore del Servizio Spazi Aperti e Verde Enrico Cortese, il funzionario Carmelo Trovato e il tecnico Massimo Leotta e i consiglieri circoscrizionali Sabrina Polacco, Maurizio Ciani e Alessandro Tramarin, è stata inaugurata ufficialmente, lunedì 11 dicembre, l'area giochi del giardino di via Montecchi a Trieste, dove sono stati sistemati anche dei nuovi giochi di tipo inclusivo, donati dalla Fondazione CRTrieste, che consentiranno l'utilizzo anche a bambini con disabilità.

La riqualificazione

Il Servizio Spazi Aperti, Verde pubblico e strade del Comune di Trieste ha provveduto a sostituire completamente le vecchie e non più utilizzabili attrezzature ludiche esistenti. Sono stati così collocati un nuovo gioco multifunzione con due torrette, un ponte in corde, un'altalena a cestone inclusivo, due scivoli, un pannello di arrampicata uno tattile accessibile alle carrozzine nonché un bilico a dondolo. Sempre nell'area, in un altro apposito e adeguato spazio, è stata posizionata un'altalena doppia con un gioco a molla inclusivo per i più piccoli. Su tutta l'area è stata sostituita la pavimentazione antitrauma in gomma e sono stati inoltre eliminati gli avvallamenti formatisi sulla pavimentazione del giardino, risistemando anche le griglie di raccolta delle acque piovane. L'importo dei lavori, realizzati in un paio di settimane dall'impresa Zambon S.r.l., è di circa 44 mila. «Abbiamo deciso d'intervenire riqualificando aree giochi dei bambini in zone non solo centrali - ha detto l«assessore Elisa Lodi - ed auspichiamo che anche il giardino di via Montecchi possa essere maggiormente frequentato e ben utilizzato da bambini e famiglie del rione. E' stato fatto un bell'intervento, che può contare anche sui giochi inclusivi messi a disposizione dalla Fondazione CRTrieste e che rende quest'area disponibile e utilizzabile da tutti i bambini e con l'auspicio che possa rimanere in ordine e a servizio degli abitanti del rione». Assieme a questo intervento, l'Amministrazione comunale prosegue ancora nell'opera di manutenzione e ripristino dei giochi in altri spazi verdi cittadini.