Eventi a Trieste, ecco cosa fare mercoledì 13 dicembre

TRIESTE – Una serata ricca di appuntamenti dalle mille sfaccettature della musica, al teatro ai libri. Ecco qualche consiglio per non lasciarvi sfuggire gli appuntamenti più interessanti

Jazz

Sono due fra i più noti jazz men della scena italiana e da tre decenni sviluppano insieme progetti di riferimento per l’innovazione della scrittura e dell’esecuzione jazz del nostro tempo. Proprio come «Incipit», il nuovo disco del Duo Giovanni Maier contrabbasso e Giorgio Pacorig pianoforte, ispirato a un percorso avviato parecchie stagioni addietro, declinato in progress attraverso molte tappe musicali. Adesso «Incipit» è diventato un Cd, «Incipit 2017», pubblicato da Palomar Records 54, e per la prima volta il disco arriva in scena con un atteso «live» che vedrà protagonisti Maier e Pacorig, nell’ambito della Stagione 2017 della Sala Tartini. Appuntamento mercoledì 13 dicembre alle 20.30 a Trieste, nell’ambito del cartellone 2017/2018 del Conservatorio Tartini: il concerto sarà come sempre a ingresso libero previa prenotazione, info tel 040 6724911, www.conservatorio.trieste.it.

Musica live

«Energy Evolution Live magic atmoSphere» con Elisa Frausin ed Edy Meola mercoledì 13 dicembre dalle 21.30 al Dai Dai, lo storico locale in Strada di Guardiella 10/D a Trieste. La programmazione musicale proseguirà il 15 dicembre con i Rosamarina. Un sax (alto e soprano) o un flauto e un violoncello: due strumenti lontani con tradizioni lontane, il sax sinonimo di jazz e la moderna «viola da gamba» sinonimo di classico danno anima a temi e improvvisazioni su una basi ipertecnologiche fatte con sonorità elettroniche. Musiche di: Hancock, Piazzolla, Beethoven, Jobim, Meola.

Musica classica

Alla Chiesa di San Vincenzo de Paoli, alle 20.30, entriamo nella magica e sacra atmosfera del Natale con questo concerto che vedrà protagonisti l’orchestra e il cantante Raffaele Prestinenzi per riscaldare i cuori del pubblico con Carols natalizi. Per informazioni: www.orchestradifiati.it.

A teatro

Al Teatro Rossetti, alle 20.30, «Sei personaggi in cerca d’autore» di Pirandello è fra i testi teatrali più importanti del Novecento e arriva al Politeama Rossetti nella nuova versione di Luca De Fusco. Lo spettacolo vedrà in scena un'eccellente compagnia di attori capitanata dal grande Eros Pagni.

Libri

Alla Libreria Minerva, alle 18 verrà presentato «Non sei sordo» di Matteo Pontoni, Francesco Pontoni e Luigi Gallone. Saranno presenti gli autori. Il libro «Non sei sordo» è un manuale messo a punto da tre audioprotesisti per rispondere alle domande maggiormente ricorrenti fra quelle che arrivano da parte dei pazienti/clienti alle prese con problemi d’udito. Il libro è rivolto a due categorie di persone: la prima raggruppa i soggetti con problemi d’udito che indossano già apparecchi acustici, e sono però ansiosi di trovare risposte adeguate alle situazioni che li coinvolgono giorno per giorno. La seconda categoria è quella delle persone che, una volta preso atto che non ci sentono bene, decidono con convinzione di trovare al più presto una soluzione al loro problema.