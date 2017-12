Polizia di Stato: trafficante di droga albanese arrestato a Fernetti

TRIESTE - È stato arrestato martedì 12 dicembre a Fernetti, dopo cinque anni di latitanza, un cittadino albanese di 36 anni, N.B. le iniziali, condannato in via definitiva per traffico di sostanze stupefacenti. L’uomo è stato identificato da una pattuglia del Settore Polizia di Frontiera di Trieste durante le consuete attività di contrasto alla criminalità transfrontaliera.

L’extracomunitario era destinatario di un ordine di carcerazione emesso dalla Procura di Bologna, in quanto deve scontare un cumulo di pene di sette anni di reclusione. Ora si trova nel carcere di via del Coroneo a disposizione dell’Autorità Giudiziaria.

N.B. stava uscendo dal Paese alla guida di un’autovettura con targa romena quando è stato fermato dalla Polizia di Frontiera. Durante il controllo del passaporto, i poliziotti si sono insospettiti dall’atteggiamento apprensivo e agitato del conducente: da qui la decisione di approfondire gli accertamenti sulla sua identità. Le successive verifiche hanno, quindi, confermato la fondatezza dei sospetti degli agenti.