Si schianta contro un muro a causa di un malore: inutili i soccorsi

TRIESTE - Ha avuto un malore è si è schiantato contro un muro con la sua auto. L’incidente è avvenuto in via Ponziana, all’altezza del civico 4, a Trieste, nella mattinata del 14 dicembre. I soccorso sono stati allertati poco dopo le 8.20.

I fatti

Secondo una prima ricostruzione dei fatti, l’automobile è finita contro il muro di uno stabile in seguito a un malore del conducente, che è rimasto incastrato nel veicolo, privo di conoscenza. Sul posto è arrivata un’ambulanza assieme a un’automedica, con loro anche la polizia locale e vigili del fuoco. I sanitari hanno soccorso il conducente del mezzo che era in arresto cardiocircolatorio. Nonostante le manovre di rianimazione eseguite sul posto purtroppo non c’è stato nulla da fare. Il ferito è deceduto.