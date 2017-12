Piazza dell’Unità d’Italia 'invasa' da 1511 coppie a ritmo di valzer

TRIESTE - Spettacolare manifestazione il 16 dicembre, a Trieste, in Piazza dell’Unità d’Italia, dove 1511 coppie balleranno contemporaneamente il valzer, con lo scopo di realizzare il Guinness dei primati. L’appuntamento, denominato «The largest Waltz», e organizzato dall’assessorato comunale al Turismo, è promosso da Wind Tre.

Alcune info

Le iscrizioni si effettueranno in loco il giorno stesso dell’evento. I partecipanti saranno divisi in gruppi di 50 persone. Ciascun gruppo sarà posizionato in un’area della Piazza e danzerà sotto la supervisione di un giudice. Alle 17, saranno aperte le iscrizioni, alle 18 cominceranno le danze. Secondo regolamento sarà necessario danzare per almeno 5 minuti, in coppia, e rispettare il ritmo ternario della danza.