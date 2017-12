Furti in appartamenti a Trieste, 4 arrestati in flagranza

TRIESTE - Quattro cittadini georgiani sono stati arrestati in flagranza di reato mentre stavano compiendo un furto in un'abitazione dalla Polizia di Trieste. Di età compresa tra 31 e 44 anni, hanno tutti precedenti di polizia e penali.



Gli agenti hanno rilevato la presenza di due auto sospette, prese a noleggio in un'altra città del Nord Italia, che dopo avere fatto registrare la loro presenza a Trieste, in serata facevano tappa a Udine. Nella mattina del 14 dicembre, le due auto sono state seguite dalle pattuglie appostate, quindi gli occupanti sono entrati in un palazzo nel rione di Valmaura. Le auto sono state bloccate e dalla perquisizione sono emersi, nascosti dentro un poggiatesta e sotto la leva del cambio, monili in oro e la somma di circa 2.000 euro, provento del furto.

Contemporaneamente a Udine, con l'ausilio della Squadra Mobile friulana, è stato perquisito l'appartamento nel quale i quattro erano ospitati, con il rinvenimento di altri monili in oro, orologi, oggetti di vario genere.