“The largest Waltz”: il valzer più partecipato d'Europa e d'Italia

TRIESTE - Non è stato Guinness dei record, ma il valzer più partecipato d'Europa e d'Italia. Oltre 2500 persone hanno ballato oggi pomeriggio in piazza Unità d’Italia a Trieste per tentare di segnare il Guinness World Record, ma le coppie registrate sono state 1292. Avrebbero dovuto essere 1511 per battere il primato che nel 2010 era stato fatto in Bosnia Erzegovina. A promuovere l'iniziativa è stato l'assessore comunale al Turismo Maurizio Bucci, che ha dato appuntamento a tutti il prossimo anno, quando nello stesso periodo l'obiettivo è di tentare nuovamente di superare il record. Attorno alla piazza 5mila persone hanno assistito alla manifestazione. Tra i partecipanti tanti coppie giunte da tutta Italia e anche dall'estero Wind Tre è stato lo sponsor ufficiale di quello che è stato denominato «The largest Waltz». Proprio in questi giorni, nel capoluogo giuliano Wind Tre, azienda guidata da Jeffrey Hedberg, ha attivato la nuova rete mobile unica che garantisce un incremento della velocità 4G fino al 250% e un sensibile miglioramento della copertura 3G e di quella 4G, soprattutto negli ambienti indoor della città. A controllare il numero dei partecipanti sono stati 62 steward oltre a cronometristi e giudici presenti sul palco.