Dopo il malore che l'ha colpita a Trieste, Nadia Toffa torna in tv

TRIESTE - Nadia Toffa torna in tv. «Carissimi tutti, mi sento il cuore esplodere per l’amore e l’affetto che mi avete dimostrato, mi sento avvolta in un abbraccio caldo mai provato prima. Sono stata letteralmente inondata dalla vostra energia positiva che contraccambio con ogni singolo respiro di questi giorni. Stasera a Le Iene cercherò di raccontarvi cosa mi è successo nelle ultime assurde 2 settimane della mia vita. Voglio provare a ringraziare tutti quelli che si sono davvero preoccupati per me, scusarmi con chi si è tanto spaventato, e perché no, voglio strizzare l’occhio a chi mi ha allungato la vita dandomi per spacciata. Ma ho la capa tosta, in tutti i sensi, e ora pure la guancia verde per la botta che ho preso. Sinceramente e profondamente commossa, vi aspetto stasera per abbracciarvi tutti, ma proprio tutti tutti tutti, uno per uno. La vostra Nadia». Con questo messaggio la ‘Iena’ ha annunciato il suo (tanto atteso) ritorno a Le Iene, nella puntata del 17 dicembre.

Il malore

La conduttrice e inviata del noto programma di Italia Uno, due settimane fa, lo scorso 2 dicembre, si trovava a Trieste, quando è stata colpita da un improvviso malore mentre si trovava in albergo. La donna è stata trasportata d’urgenza all’ospedale del capoluogo giuliano, per poi essere trasferita quella stessa sera, in elicottero, a Milano. Dopo un primo messaggio, il giorno successivo al malore, con cui assicurava il suo rientro a breve («Torno presto»), Nadia è tornata a pronunciarsi sulla sua pagina Facebook ringraziando chi ha avuto un pensiero per lei e dando appuntamento ai suoi fan.