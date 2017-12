David Byrne in concerto: Trieste una delle pochissime tappe italiane

TRIESTE - È stata finalmente svelata, durante una conferenza stampa tenutasi a Trieste, la seconda delle ormai attesissime date degli eventi estivi 2018, che sembrano iniziare a dar forma ad un vero e proprio 'Festival Rock': dopo il già annunciato concerto degli Iron Maiden del 17 luglio, confermato per il 21 dello stesso mese la presenza del fondatore degli inimitabili Talking Heads, David Byrne.



Un'estate piena di sorprese

«Il nostro obiettivo è coinvolgere un pubblico proveniente da ogni parte d'Italia - dichiara il Presidente di Azalea, Loris Tramontin, aggiungendo - stiamo ora lavorando per la terza data in programma». L'intento per questa rassegna è di creare un filo conduttore tra i generi musicali delle varie esibizioni, in modo da invogliare tutti gli spettatori, appassionati e curiosi a rimanere a Trieste per tutte le date fissate per i concerti. Esponente della New Wave americana anni 70', vincitore di un premio oscar e - dal 2012 - presente anche nella Rock and Roll Hall of Fame, David Byrne rappresenta una vero e proprio caposaldo della musica mondiale, che vede per il suo tour solamente tre tappe italiane: Ravenna, Perugia e ovviamente Trieste. «Ciò che più ci sta a cuore - conclude Tramontin - è di fare ancora di più con le prossime date che verranno rese a breve note».

Conferenza stampa Comune di Trieste (© Chiara D'Incà)