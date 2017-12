Si ricorda il 135° anniversario della morte di Oberdan

TRIESTE - Promossa dalla Lega Nazionale in collaborazione con il Comune di Trieste, si terrà mercoledì 20 dicembre, alle 9, in via XXIV Maggio numero 4, la cerimonia per ricordare il 135° anniversario della morte di Guglielmo Oberdan. Sul sacrario saranno deposte corone d'alloro. Per l'Amministrazione comunale sarà presente l'assessore Angela Brandi.

Oberdan fu un patriota irredentista italiano. E' considerato primo martire dell'irredentismo, impiccato nel cortile interno della caserma grande di Trieste nel 1882.