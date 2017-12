Esce di strada con lo scooter: una persona in ospedale

MUGGIA - Erano circa le 11 del 19 dicembre, quando, lungo via Mazzarei 9, a Muggia, una persona a bordo di un mezzo a due ruote è rovinata a terra.



Sono in corso li accertamenti del caso per capire cosa sia accaduto, ma da una prima ricostruzione la persona a bordo dello scooter ha perso il controllo del mezzo cadendo. Pronto l’intervento dei sanitari che hanno trasportato il ferito all’ospedale di Cattinara in codice giallo con un trauma al ginocchio e al torace.