Arriva a Trieste ‘Santa Claus Village’

TRIESTE - Giovedì 21 dicembre, dalle 14 alle 20, i ragazzi delle materne, primarie e secondarie di primo grado di Trieste potranno accedere gratuitamente ad alcune attrazioni del Luna Park in Riva Ottaviano Augusto. Basterà ritirare nei propri istituti scolastici il volantino omaggio che dà la possibilità ai giovani di beneficiare gratuitamente di questa iniziativa, promossa dal Comune di Trieste in accordo con gli organizzatori del ‘Santa Claus Village’. Le modalità della giornata sono state illustrate dall'assessore al Commercio ed Eventi correlati Lorenzo Giorgi e dalla funzionaria responsabile Kristina Tomic.

Tre biglietti-coupon gratuiti

I bambini e i ragazzi che frequentano le scuole materne, primarie e secondarie di primo grado, potranno contare su un volantino-tessera (ne sono stati stampati 15 mila per le 180 scuole interessate) con tre biglietti-coupon gratuiti per alcune delle attrazioni del Luna Park: zucchero filato, mini autoscontro e tiro in porta per i più piccoli; castello incantato, polipo e free fall per i più grandicelli.

Socializzazione

Sottolineando il significato dell'iniziativa, che punta a far uscire e socializzare i ragazzi, magari abbandonando per qualche ora la play station o i video game, l'assessore Giorgi ha ricordato l'ultra decennale tradizione del Luna Park a Trieste. «Quest'anno - ha detto - lungo Riva Ottaviano Augusto è stato ricreato un vero e proprio Santa Klaus Village, con una trentina di interessanti attrazioni, luminarie e abbellimenti in grado di richiamare l'attenzione e animare la zona della ‘sacchetta’». Il Luna Park sarà visitato anche da Babbo Natale e dalle simpatiche mascotte, con momenti d'intrattenimento e opportunità di svago. Il Santa Klaus Village sarà aperto dal 21 dicembre al 7 gennaio, tutti i gironi dalle 15 alle 21, sabato e festivi anche al mattino dalle 11 alle 13.