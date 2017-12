Auto contro scooter in città: un uomo finisce all'ospedale

TRIESTE - Auto contro scooter in via Trento, a Trieste. L’incidente è avvenuto all’incrocio via della Geppa, attorno alle 17 di martedì 19 dicembre. Sulla dinamica del sinistro sono in corso gli accertamenti del caso. Da una prima ricostruzione pare che all’origine dello scontro ci sia una mancata precedenza. Ad avere la peggio la persona bordo del mezzo a due ruote: l’uomo ha riportato diversi traumi tra cui una probabile frattura di femore, ma fortunatamente non sarebbe in pericolo di vita. La conducente dell’auto, invece, è rimasta illesa.

Lo scooterista è stato soccorso dai sanitari giunti con un’automedica e un’ambulanza

Dopo aver stabilizzato il paziente sul posto, i medici lo hanno trasportato al pronto soccorso all'ospedale di Cattinara. Sul posto sono giunte anche due pattuglie della polizia locale per i rilievi del caso, e i vigili del fuoco che hanno messo in sicurezza i veicoli incidentati e la carreggiata. A causa dell’incidente ci sono stati dei problemi al traffico. L’autobus della linea 17/ è rimasto fermo per oltre 40 minuti.