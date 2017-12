Eventi a Trieste, ecco cosa fare giovedì 21 dicembre

TRIESTE – Dagli appuntamenti a teatro a quelli con la cultura fino agli aperitivi natalizi. Ecco qualche consiglio per non lasciarsi sfuggire i momenti migliori.

Spettacolo

Appuntamento con lo spettacolo «Un girasole diverso» promosso dalla Casa internazionale delle donne di Trieste che si terrà galle 17 presso la Sala Blazen di palazzo Gopcevich.

Mostre

Alle 11, al Civico Museo del Mare di via Campo Marzio 5, si terrà l'inaugurazione della mostra «In viaggio con Thalia , 1906-1967. Dalla nave bianca del Lloyd alla principessa del mare». In occasione dei 110 anni del viaggio del Thalia, una mostra – promossa da Comune di Trieste-Assessorato alla Cultura e Associazione culturale Italian Liners - ricorda la storia del piroscafo del Lloyd austriaco, le rotte percorse e il gusto di un'epoca. Fotografie, documenti, cartoline, oggettistica, descrivono un percorso storico significativo della crocieristica moderna.

A teatro

Per la stagione Altri percorsi, al Teatro Miela, il «teatro civile» di Giuliana Musso: il tema su cui si concentra questa volta (dopo il successo di «La fabbrica dei preti» della scorsa stagiona) è quello del mito dell’eroe caduto in guerra, anzi, meglio: del morire in guerra in tempo di pace.

Aperitivo Liberty

Il Castello di Miramare propone questo speciale appuntamento alle 17. In questa occasione sarà possibile partecipare a una visita guidata gratuita alla mostra «Il Liberty» e la rivoluzione europea delle arti, al termine della quale sarà offerto un aperitivo per brindare insieme. Ad aprire i due eventi con i saluti istituzionali saranno la direttrice Andreina Contessa e la curatrice della rassegna, Rossella Fabiani. È consigliata la prenotazione al Bookshop Castello di Miramare: miramarebookshop@gmail.com, 040 224303. visita guidata alla mostra e aperitivo sono compresi nel costo biglietto d'ingresso fino ad esaurimento dei posti disponibili.

Cabaret di Natale

Al Teatro San Giovanni, dalle 20.30 il Cabaret di Natale con gli attori della compagnia Petit Soleil e, come succede sempre a Natale, qualche ospite inatteso. Alla regia, come sempre, Aldo Vivoda. E siccome anche le Linguacce sentono lo spirito natalizio, l'ingresso a questo spettacolo sarà a offerta libera.