Per Natale un regalo all’ambiente con la raccolta differenziata

FVG - Le festività natalizie, significano momenti felici , convivialità e scambi di doni, ma anche tanti rifiuti da smaltire: imballaggi in polistirolo, carta e nastri colorati, fiocchi, biglietti augurali, involucri in cartone e plastica, avanzi di cibo, bottiglie di vetro.

Per fare un regalo all’ambiente e vivere le festività natalizie nel segno della sostenibilità occorre essere informati sul corretto conferimento di tutti i materiali, così da avviare il maggior numero possibile degli scarti a corretto recupero. Ecco i consigli del Rifiutologo, l'app per smartphone e tablet di AcegasApsAmga (www.ilrifiutologo.it).

Pacchi e carta da regalo

Gli imballaggi voluminosi in cartone devono essere ridotti di volume e conferiti insieme alla carta negli appositi contenitori stradali. La carta da regalo, se dorata o argentata, deve essere conferita nell’indifferenziato così come i nastri e i fiocchi colorati che decorano i pacchi dono. Il consiglio, comunque, è riciclarli per altri regali, se non sono danneggiati: anche così si dà una mano all'ambiente.

Imballaggi in plastica e giocattoli: un destino diverso nella differenziata

Gli imballaggi in plastica o polistirolo vanno inseriti nei contenitori della plastica; se di grandi dimensioni, la loro destinazione sono i Centri di raccolta gestiti da AcegasApsAmga. Nel caso in cui siano sporchi, vanno insieme all’indifferenziato. Invece i giocattoli non elettronici (che funzionano senza corrente elettrica) come macchinine o pupazzi, anche se di plastica, vanno nell'indifferenziato. Attenzione però: se sono in buone condizioni possono essere oggetto di raccolte a scopo benefico, in generale AcegasApsAmga consiglia in questi casi di donare alle onlus del territorio qualsiasi bene che sia ancora funzionante e utilizzabile. Giocattoli compresi.

Brindisi ecologici al 100%

Il vetro è un materiale amico dell’ambiente, perché può essere riciclato al 100% e all’infinito. Dopo il brindisi, le bottiglie vuote vanno conferite nei contenitori dedicati.

Le vecchie luci di Natale diventano RAEE

Ogni anno si scopre che alcune file di luci colorate, che hanno decorato alberi di Natale, presepi e gli esterni delle abitazioni, non funzionano più. Se non sono più utilizzabili, diventano RAEE (Rifiuti da Apparecchiature elettriche ed elettroniche) e devono essere consegnate ai Centri di raccolta.



Un destino sostenibile per gli alberi di Natale

Gli abeti senza radici, non più trapiantabili, possono essere trasformati in fertilizzante da riutilizzare in agricoltura. Per questo motivo non vanno abbandonati accanto ai cassonetti, ma consegnati ai Centri di Raccolta. Come negli altri mesi dell’anno, inoltre, per gli scarti verdi AcegasApsAmga offre un servizio di ritiro «porta a porta» gratuito, su prenotazione chiamando il numero verde 800 955 988. Anche gli alberi di Natale sintetici, se non più utilizzabili, vanno conferiti ai Centri di Raccolta.

Giorni e orari di apertura dei Centri di raccolta a Trieste

Anche durante il periodo natalizio i centri di raccolta di Trieste, salvo le chiusure nei giorni 25 e 26 dicembre 2017 e 1 e 6 gennaio 2018 (26/12 e 6/1 aperto il centro di Raccolta di Roiano come indicato), sono aperti nei seguenti orari:

Centro di Raccolta San Giacomo

Via Carbonara 3

Orario di apertura: dal lunedì al sabato dalle 9.00 alle 19.00 - domenica dalle 9.00 alle 13.00

Centro di Raccolta Roiano

Via Valmartinaga 10

Orario di apertura: dal lunedì al sabato dalle 9.00 alle 19.00

26 dicembre 2017 e 6 gennaio 2018 aperto dalle 7.00 alle 13.00

Centro di Raccolta Opicina

Strada per Vienna 84/a

Orario di apertura: dal lunedì al sabato dalle 9.00 alle 19.00

Centro di Raccolta Campo Marzio

Via Giulio Cesare 10

Orario di apertura: dal lunedì al sabato dalle ore 6.00 alle 11.00 - dalle ore 14.00 alle 19.00