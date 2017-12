Incidente sulla costiera: motociclista 44enne perde la vita

TRIESTE - Un 44enne residente a Trieste ha perso la vita: è uscito di strada con la sua moto sulla costiera. A nulla sono valsi i soccorsi, i sanitari giunti sul posto non hanno che potuto constatarne il decesso.

I fatti

L’incidente è avvenuto nella tarda serata del 20 dicembre, erano circa le 23. L’uomo, Paolo Giudici, originario di San Canzian d'Isonzo, era a bordo della sua Yamaha e si stava muovendo in direzione di Monfalcone. Giunto all'altezza del Belvedere di Sistiana, ha perso il controllo del mezzo, poco prima dello svincolo per il raccordo autostradale, è uscito dalla carreggiata schiantandosi sul guardrail, sul lato sinistro della strada, non ha quindi fatto la curva a destra, ma è andato dritto, forse a causa della velocità. Sul posto sono giunte due pattuglie della polizia stradale, un'ambulanza e un'auto medica del 118. I sanitari hanno potuto solo constatarne il decesso. La polizia stradale si è occupata dei rilievi del caso che hanno chiarito come l’incidente non abbia coinvolto altri mezzi, ma come si sia trattato di un’uscita autonoma.