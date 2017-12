Dipiazza premia un giovane ingegnere aerospaziale di Trieste

TRIESTE - «Continua così, abbiamo bisogno di esempi validi e positivi come te. Auguri per la tua carriera e per la vita». Così il sindaco Roberto Dipiazza ha salutato, mercoledì 20 dicembre, nel salotto azzurro del palazzo comunale Tiziano Bernard, giovane ingegnere aerospaziale, con master di ‘Flight Test Engineering’ al Florida Institute of Technology, Melbourne, Florida Usa.

Nel corso del cordiale incontro, presenti anche i famigliari del venticinquenne triestino, Dipiazza ha ricordato che proprio la nostra città sarà capitale della scienza con Esof 2020 e ha consegnato a Tiziano Bernard una medaglia del Comune di Trieste, segno di stima e apprezzamento per i brillanti risultati ottenuti e per la forte passione che ha sempre guidato e continua a caratterizzare il suo impegno in ambito aerospaziale.

Bernard ha ringraziato il sindaco per l'accoglienza, sottolineando il suo sempre forte legame con Trieste e il cammino fatto per accrescere le sue conoscenze e competenze accademiche e scientifiche. Un percorso che prosegue ancora negli Usa attraverso uno specifico dottorato che affronta il salto cognitivo delle problematiche e degli aspetti legati della perdita di controllo dei piloti aeronautici durante il volo.