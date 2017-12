Capodanno: a Trieste in piazza né botti né alcol

TRIESTE- Piazza Unità d'Italia transennata ma con accesso gratuito e libero (fino al suo riempimento), garantito però solo a chi non abbia con sè botti, bottiglie di vetro, bastoni per selfie e oggetti simili. E' il Capodanno organizzato dal Comune, che prevede anche almeno tre ore di musica da discoteca e animazione secondo una formula già sperimentata, con il tradizionale spettacolo pirotecnico dal vicino Molo Audace allo scoccare della mezzanotte.



I festeggiamenti sono stati presentati oggi nel corso di una conferenza stampa. Sul megaschermo del palco saranno proiettate le foto pubblicate sulla piattaforma social Instagram con #TRIESTE2018, perché «tutti possano interagire ed essere protagonisti del Capodanno». In piazza si potrà entrare dalle 21.30, attraverso quattro varchi presidiati: via dell'Orologio, Passo Fonda Savio e sulle Rive, in corrispondenza di Riva del Mandracchio e di Riva Caduti per l'Italianità di Trieste.

Divieto di transito nella zona per tutti i veicoli a partire dalle 20.30.