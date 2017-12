Conto alla rovescia per la 29^ edizione del Trieste Film Festival

TRIESTE - Il Trieste Film Festival si terrà dal 19 al 28 gennaio 2018 e mentre l’organizzazione è al lavoro per completare il calendario degli eventi e il programma dei film ospiti è stata presentata in questi giorni l’immagine che accompagnerà la sua 29^ edizione: «Siamo rimasti folgorati lo scorso anno quando abbiamo visto esposte le fotografie di Mario Magajna che restituivano una Trieste resa magica e trasformata in un set cinematografico; tra tutte ci ha colpito il gruppo di attori, Claudia Cardinale compresa, in piazza Unità d’Italia: correva l'anno 1962 e il film era Senilità di Mauro Bolognini.» L'immagine del TriesteFilmFestival29 tiene conto di un significativo anniversario: 50 anni dal 1968, anno di cambiamenti, di lotte ma anche di colore, arte psichedelica e caleidoscopica.

‘Film revolution’

La scommessa era quella di partire dalla foto in bianco e nero del maestro triestino e trasformare la città in un set magico e sospeso, nelle parole di Max Mestroni di Claimax, collaboratore del Trieste Film Festival e referente creativo per la parte di produzione del Festival, «quasi un paese delle meraviglie lisergico che restituisse lo spirito del 1968 e della sua intensa energia. Piazza e personaggi si fondono in un insieme colorato, un gioco di figure e sfondo che si sovrappongono per restituirci un'atmosfera davvero unica.» L’immagine vuole raccontare in sintesi cambiamento e impegno sociale che ritroveremo nella ‘film revolution’ da rivivere all'interno di una sala cinematografica, che da quest'anno oltre al Teatro Miela interesserà anche il Teatro Politeama Rossetti. Il Trieste Film Festival conferma anche nel 2018 i 10 giorni complessivi di proiezione e con il lancio della nuova veste grafica apre anche la sua campagna abbonamenti: sul sito www.triestefilmfestival.it tutte le informazioni per richiedere l’accredito al Festival che Alpe Adria Cinema ha deciso di offrire ad un prezzo speciale fino a Natale, con particolare attenzione riservata agli studenti e alle associazioni culturali e ricreative partner della manifestazione.