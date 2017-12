Eventi a Trieste, ecco cosa fare giovedì 28 dicembre

TRIESTE – A Teatro per un classico del balletto, un concerto dal vivo, una visita culturale, un buon libro. Ecco qualche consiglio per la vostra serata e per non lasciarvi sfuggire gli appuntamenti più interessanti

Balletto

L’appuntamento con il balletto per la Stagione 2017/2018 del Teatro Verdi, propone un grande classico del repertorio dell’Ottocento, «Giselle», nell’allestimento del Teatro Nazionale Sloveno di Maribor: un capolavoro tra i più rappresentati di sempre, che continua a incantare il pubblico di tutte le età, per l’ispirazione fiabesca e tragicamente romantica. Giselle sarà in scena al Teatro Verdi di Trieste da mercoledì 27 dicembre a domenica 31 dicembre. Nei ruoli principali, Giselle e Albrecht, ci saranno due raffinati interpreti internazionali, Yui Sugawara e Constantine Allen, entrambi ballerini presso la prestigiosa compagnia di Montréal «Les Grands Ballets Canadiens», di cui Allen è anche apprezzatissimo «First Soloist». Allen, d’origine americana, cresciuto alle Hawai, si è perfezionato in Europa presso la Kirov Ballet Academy e successivamente a Stoccarda presso la John Cranko Schule. Dal 2014 è stato Principal Dancer presso il Balletto di Stoccarda, esibendosi in un ampio repertorio di balletti classici e contemporanei. Sugawara e Allen saranno affiancati dal Corpo di Ballo del Teatro Nazionale Sloveno di Maribor, compagnia tra le più interessanti del panorama europeo, grazie anche alla carismatica direzione del talentuoso Edward Clug, che nella sua gestione più che decennale (ricopre la carica dal 2003) ha portato la compagnia ai vertici della danza in Europa. Nato nel 1945 subito dopo la seconda guerra mondiale, il Balletto di Maribor è la più importante compagnia di danza della Slovenia. Casa artistica di importanti coreografi di fama internazionale, il Balletto di Maribor si distingue per la varietà, l’eleganza e l’originalità delle sue nuove produzioni e dei grandi balletti di repertorio.

Esterno/giorno:sulle tracce del commissario Laurenti

Trieste è l’ambientazione dei romanzi noir dello scrittore tedesco Veit Heinichen e del suo alter ego: Proteo Laurenti. Una Trieste vista attraverso la penna di uno scrittore che ha scelto di vivere qui e che ha saputo cogliere «dal di fuori» alcuni elementi unici della sua città. Un’emozionante percorso fisico e virtuale fatto di storia, attualità, curiosità e...buon vino. Biglietto euro 10, Informazioni e prenotazioni: esternogiornots@gmail.com, www.maremetraggio.it, 339 4535962.

Musica live

Al Loft Trieste Music Club, dalle 21, tornano live a Trieste i The Topix nel rinnovatissimo Music Club di via Economo con delle belle sorprese.

Libri

A Il Caffè dei Libri, (via San Lazzaro, 17), dalle 19, Max Solinas e Dušan Jelinčič: «di amori, storie, arte, vita». MaxSolinas, scrittore scultore e alpinista, Dušan Jelinčič, scrittore giornalista e alpinista si incontrano per parlare con noi di «altre cose» per la prima volta a Il Caffè dei Libri – Trieste. Max e Dusan, due artisti della vita sono partiti da mondi diversi ma le strade per certe persone portano a sentieri vicini.