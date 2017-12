Il primo dell'anno con la scienza, all'Immaginario Scientifico

TRIESTE - Quale modo migliore di iniziare l'anno che scatenando un fenomeno naturale? L'Immaginario Scientifico di Trieste, a Grignano, quest'anno sarà aperto anche lunedì 1° gennaio, dalle 10 alle 18. Si potrà festeggiare il 2018 sperimentando con gli 'exhibit' interattivi, che permettono di scatenare fenomeni naturali premendo un bottone o girando una manovella, ammirare spettacolari immagini di scienza accompagnate da musiche emozionanti: questo è il modo in cui al museo della scienza interattivo e sperimentale ci si può immergere in un mondo in cui la scienza è stupefacente, vicina, coinvolgente. Nel planetario, ogni ora ci sono le visite guidate: in un buio avvolgente, costellato da migliaia di puntini luminosi, stelle, pianeti e altre meraviglie si dispiegano in tutto il loro significato.

Maggiori informazioni su tutte le attività del periodo delle feste sono disponibili sul sito www.immaginarioscientifico.it, dove è anche possibile anche iscriversi alla newsletter, oppure sulla pagina Facebook dell'Immaginario Scientifico.