Auto contro scooter: 35enne finisce all'ospedale

TRIESTE - Incidente nella mattinata a Trieste. Nello scontro sono rimasti coinvolti un’auto e uno scooter. Il sinistro è avvenuto in via Cesare Cantù, all’angolo con via Baiardi. La chiamata al numero unico di emergenza è arrivata attorno alle 10.30.

Ad avere la peggio l’uomo a bordo del mezzo a due ruote: per lui un trauma agli arti e al volto, all’arrivo dei sanitari, giunti sul posto con un’ambulanza, in codice giallo, il 35enne era ancora a terra ma cosciente. Dopo una prima valutazione delle sue condizioni, l’uomo è stato trasportato al pronto soccorso dell’ospedale di Cattinara. Assieme agli operatori sanitari, sul luogo dell’incidente sono arrivati anche i vigili urbani che si sono occupati degli accertamenti del caso.