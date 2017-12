Ambiente: Arpa, installato fonometro vicino alla Ferriera di Servola

TRIESTE - L'Agenzia regionale per la protezione dell'ambiente, Arpa, informa d'aver concluso il 15 dicembre l'installazione di una postazione fonometrica fissa in prossimità dello stabilimento siderurgico di Servola.



La stazione fonometrica è gestita da remoto ed è quindi in grado di fornire dati in continuo, senza la necessità di operatori in loco. I test di verifica sono già iniziati e proseguiranno fino a inizio febbraio. Concluse le verifiche i dati verranno pubblicati nell'apposita sezione dedicata del sito web dell'Arpa. Il luogo ove è collocata la stazione fonometrica è stato scelto dopo una attenta valutazione. La postazione, pur non collocata in facciata a ricettori specifici per ragioni di sicurezza e di protezione dagli agenti atmosferici, è direttamente esposta alle emissioni rumorose dell'impianto siderurgico e consente l'acquisizione di misure di riferimento adatte a riscontrare e valutare nel lungo termine le variazioni del clima acustico esistente nell'area, anche a seguito di interventi di bonifica attuati sugli impianti produttivi.



Nella medesima posizione, Arpa ha già effettuato a partire dal 2015 delle misurazioni a campione e dispone delle serie storiche che potranno essere utilizzate nelle future analisi ambientali.