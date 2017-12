Eventi a Trieste, 8 cose da fare il 30 e 31 dicembre

TRIESTE – Capodanno in piazza, a Castello, a ritmo di musica, in compagnia del buon cibo oppure a teatro. Ecco qualche consiglio per godersi l'ultimo fine settimana dell'anno e non lasciarsi sfuggire i momenti più interessanti.

Capodanno in Piazza dell'Unità

Un'imperdibile evento di Capodanno in Piazza, una fantastica serata da trascorrere insieme sotto le stelle al ritmo delle hit musicali con i Dj, la cover band Magazzino Commerciale and Friends che spazia dal Funky al Rock e alla Dance anni '70 e '80. A mezzanotte lo spettacolo piro musicale di 15 minuti. Al termine, ancora musica fino all'1.30.

Capodanno in Castello

Il Castello di San Giusto, uno dei simboli per eccellenza di Trieste, diventerà per una notte il luogo magico dove festeggiare l'inizio del Nuovo Anno! Scegli di trascorrere un capodanno unico ed indimenticabile, a partire da una meravigliosa cena gourmet, per proseguire con uno dei party più esclusivi della città. Info e prenotazioni: zona di Pordenone: Salvatore 348.8949245, zona di Udine: Larry 347.3181377, zona di Trieste: Matteo 333.3289293 e Alberto 340.7908706.

Giselle al Teatro Verdi

L’appuntamento con il balletto per la Stagione 2017/2018 del Teatro Verdi, propone un grande classico del repertorio dell’Ottocento, «Giselle», nell’allestimento del Teatro Nazionale Sloveno di Maribor: un capolavoro tra i più rappresentati di sempre, che continua a incantare il pubblico di tutte le età, per l’ispirazione fiabesca e tragicamente romantica. Giselle sarà in scena al Teatro Verdi di Trieste fino a domenica 31 dicembre. Nei ruoli principali, Giselle e Albrecht, ci saranno due raffinati interpreti internazionali, Yui Sugawara e Constantine Allen, entrambi ballerini presso la prestigiosa compagnia di Montréal «Les Grands Ballets Canadiens», di cui Allen è anche apprezzatissimo «First Soloist». Allen, d’origine americana, cresciuto alle Hawai, si è perfezionato in Europa presso la Kirov Ballet Academy e successivamente a Stoccarda presso la John Cranko Schule. Dal 2014 è stato Principal Dancer presso il Balletto di Stoccarda, esibendosi in un ampio repertorio di balletti classici e contemporanei. Sugawara e Allen saranno affiancati dal Corpo di Ballo del Teatro Nazionale Sloveno di Maribor, compagnia tra le più interessanti del panorama europeo, grazie anche alla carismatica direzione del talentuoso Edward Clug, che nella sua gestione più che decennale (ricopre la carica dal 2003) ha portato la compagnia ai vertici della danza in Europa. Nato nel 1945 subito dopo la seconda guerra mondiale, il Balletto di Maribor è la più importante compagnia di danza della Slovenia. Casa artistica di importanti coreografi di fama internazionale, il Balletto di Maribor si distingue per la varietà, l’eleganza e l’originalità delle sue nuove produzioni e dei grandi balletti di repertorio.

Lo Schiaccianoci al Teatro Bobbio

Il tour di Russian Stars Moscow State Classical Ballet, presenta Lo Schiaccianoci a Trieste il 30 e 31 dicembre. Arrivano per la prima volta in Italia i Russian Stars, stelle della danza classica russa che si aggiungono all'organico del Moscow State Classical Ballet: Olga Pavlova, Alexey Konkin, Sergei Skvortsov, Olga Doronina, Sergei Fedorkov. Artisti eclettici, formati in patria e scelti accuratamente dalla maestra, étoile e produttrice Liudmila Titova, che sarà la loro capofila e impreziosirà il cast con le sue performance. Il Moscow State Classical Ballet by Titova è una delle più prestigiose compagnie di giro di balletto classico di tutta la Russia, ed è conosciuta ed apprezzata a livello internazionale. Attualmente diretto da Liudmila Titova, la compagnia si pone come principale obiettivo quello di far conoscere al mondo lo splendore della secolare tradizione russa nel balletto classico, volgendo lo sguardo anche ad un repertorio più contemporaneo, in linea con le esigenze del pubblico odierno. Il Corpo di ballo vanta tra le sue fila non solo le sue 30 talentuose étoile provenienti dalle migliori scuole ed accademie di danza mondiali (come il Teatro Bolshoi, il Teatro Mariinksij e il teatro Stanislavsky and Nemirovich - Danchenko, templi autentici della danza classica), ma si avvale anche della partecipazione di straordinarie star del balletto russo che impreziosiscono la scena ed elevano ulteriormente il profilo tecnico e glamour dello spettacolo.

Musica al Teatro Sloveno

«Tutti in viaggio con la musica» al Teatro Sloveno dalle 21.30 con Andrea Binetti, Gualtiero Giorgini, Marzia Postogna, Ilaria Zanetti e Leonardo Zannier.

Capodanno all'Ausonia Beach Club

La notte più attesa, la prima notte del nuovo anno. Nell'ormai nota cornice dell'Ausonia Beach Club di Trieste, dalle 23.30, rigorosamente al coperto e adeguatamente riscaldata, la serata evento REC vi accompagna fino alle prime luci dell'alba del 2018.

Capodanno al Mandracchio

Non una semplice festa, ma un Gran Ballo degno delle migliori favole. Un party esclusivo, per danzare fino al sorgere del sole! Per vivere una favola straordinaria, per iniziare con un sogno il nuovo anno.

Capodanno al Teatro San Giovanni

Capodanno a Teatro: veglione con musica, cabaret, burlesque e succulento e abbondante buffet. Immancabile brindisi con spumante a mezzanotte e la possibilità di scatenarsi nelle danze fino a notte inoltrata.