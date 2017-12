L'Alma Trieste cade nel derby in casa della Gsa Udine

UDINE - L'Alma Trieste cade per la seconda volta in questo campionato perdendo al palasport Carnera il derby regionale con la Gsa Udine per 73 a 69.

La partita è stata tesa ed emozionante per tutti e quaranta i minuti di gioco, con la squadra friulana che ha realizzato un break di 10 a 0 a fine secondo quarto che le ha consentito di rimanere successivamente sempre in vantaggio, sebbene incalzati fino all'ultimo dai biancorossi.

L'ottima difesa della squadra allenata dal coach dei friulani Lardo è stata determinante per le cattive prestazioni di Green (5 punti) e di Cavaliero (3 punti), mentre segnali confortanti sono arrivati dall'altro americano Bowers (11 punti, 8 rimbalzi) e dall'ultimo quarto di Fernandez (14 punti, dei quali 12 negli ultimi 10 minuti di gioco).



G.S.A. Udine - Alma Pallacanestro Trieste 73-69 (17-17, 42-31, 55-46)

G.S.A. Udine: Kyndall Dykes 17 (7/17, 0/2), Rain Veideman 12 (4/7, 0/1), Andrea Benevelli 9 (2/2, 1/1), Chris Mortellaro 9 (3/4, 0/0), Ousmane Diop 9 (4/6, 0/0), Francesco Pellegrino 6 (2/5, 0/0), Tommaso Raspino5 (1/4, 0/1), Mauro Pinton 4 (0/0, 1/3), Michele Ferrari 2 (1/1, 0/0), Andrea La torre 0 (0/1, 0/0), Vittorio Nobile 0 (0/0, 0/1), Raphael Chiti 0 n.e.. All. Lardo.

Alma PallAcanestro Trieste: Juan Fernandez 14 (4/7, 1/5), Laurence Bowers 11 (4/6, 0/2), Federico Loschi 11 (0/0, 3/5), Lorenzo Baldasso 9 (3/4, 1/3), Alessandro Cittadini 6 (3/6, 0/1), Matteo Da ros 5 (2/4, 0/1), Javonte damar Green 5 (2/5, 0/2), Roberto Prandin 5 (1/1, 0/1), Daniele Cavaliero 3 (0/1, 1/6), Giga Janelidze 0 (0/3, 0/1), n.e., Matteo Babich n.e.. All. Dalmasson.