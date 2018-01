Fulvio Sluga nuovo presidente del Comitato Onoranze a Nazario Sauro

TRIESTE - Il Comitato Onoranze a Nazario Sauro, di cui l’Associazione Nazionale Venezia Giulia Dalmata è partecipe attraverso il Comitato provinciale di Trieste, ha rinnovato i propri ranghi: in una recente riunione, Fulvio Sluga, già presente nel Comitato in rappresentanza dell’Anvgd e attivo da tempo nell’associazionismo patriottico e degli esuli giuliano-dalmati, è stato eletto all’unanimità nuovo presidente.



Prima di procedere all’elezione, il presidente uscente Renzo Codarin ha riassunto le tappe salienti del suo quasi trentennale mandato, riscontrando che c’è stata una crescita di interesse a livello cittadino per la consueta cerimonia del 10 agosto (giorno in cui nel 1916 a Pola Nazario Sauro fu impiccato dagli austro-ungarici) a partire dall’80° anniversario (1996). Proponendo Sluga come suo successore, Codarin ne ha sottolineato le capacità organizzative e la passione che ha sempre dedicato alle attività del Comitato Onoranze. I rappresentanti di altre sigle partecipanti (Fameia Capodistriana, Associazione Nazionale Marinai d’Italia - Sezione di Trieste, Associazione Nazionale Alpini – Sezione di Trieste e Federazione Grigioverde – AssoArma di Trieste) hanno concordato con questa indicazione, appoggiata anche dall’Associazione Coordinamento Adriatico e dalle deleghe dell’Associazione delle Comunità Istriane e degli Autieri di Trieste, sicché l’elezione è stata unanime.

«Sono onorato da questa elezione – ha commentato il neopresidente – e svolgerò questo incarico con spirito di servizio: è per me un onore succedere ai presidenti che hanno portato avanti il ricordo dell’irredento e patriota capodistriano».

Si è quindi discusso dell’importanza della cerimonia per il 102° anniversario della morte di Sauro, poiché coinciderà con il centenario della fine della Prima guerra mondiale e sono state prospettate altre iniziative, partendo dalla proiezione a cura del critico cinematografico Alessandro Cuk di un filmato inedito su Nazario Sauro nell’ambito de La Bancarella 2017 Salone del libro dell’Adriatico orientale, per giungere ad una proiezione della pellicola 'Fratelli d’Italia' passando per la realizzazione di un volume proposta dal professor Davide Rossi (Coordinamento Adriatico).