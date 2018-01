Il 3 gennaio inaugura 'Befana in Piazza Sant'Antonio'

TRIESTE - Si terrà il 3 gennaio 2018 alle 11.30 in piazza Sant'Antonio Nuovo a Trieste l'inaugurazione ufficiale, alla presenza delle autorità, della seconda edizione della mostra mercato di prodotti tipici e artigianato dall’Italia e da tutto il mondo 'Befana in Piazza S. Antonio'.

La manifestazione a ingresso libero dedicata ai bambini di tutte le età che chiude in bellezza le festività, promossa dall'Agenzia Flash S.r.l., si svolgerà dal 3 al 7 gennaio 2018 in piazza Sant'Antonio Nuovo e nelle attigue via Ponchielli e via delle Torri a Trieste. In una trentina di eleganti casette in legno saranno esposti prodotti artigianali, dolci tradizionali e specialità eno-gastronomiche tipiche triestine e da tutta Italia. Sarà un'occasione per fare shopping e acquistare i regali con cui riempire le calze per i bambini, scelti tra prodotti di artigianato artistico provenienti da tutto il mondo e articoli da regalo. Non mancheranno naturalmente gli assaggi e le degustazioni e, nella giornata del 6 gennaio, alle ore 12, in piazza Sant'Antonio la Befana offrirà dolci e simpatiche sorprese a tutti i bambini e si terrà il contest per la Befana più somigliante o particolare.

Tra le moltissime proposte a prezzi promozionali quelle dell’artigianato da Italia, Madagascar, andino, finlandese, sloveno, provenzale, prodotti di erboristeria, dolci tipici del Friuli e ungheresi. Si potranno ammirare le creazioni dell'artigianato artistico provenienti da tutto il mondo realizzati in legno, pelle, cuoio, tessuti, ceramica e acquistare prodotti di erboristeria, spezie, carbone e, naturalmente, le calze della Befana. Inoltre saranno esposti oggetti in cuoio personalizzabili, scarpe fatte a mano, sciarpe di seta e prodotti dell’artigianato italiano ed estero.

E, novità di quest’anno, in occasione dell’Epifania si terrà un mini contest per la Befana più particolare o più somigliante all’immagine tradizionale della vecchina con la scopa, con in premio dolcetti e altri omaggi.

«Sarà un’occasione per concludere le Feste in bellezza – ha aggiunto Vincenzo Rovinelli di Flash Srl. – e celebrare l’arrivo della Befana, un momento attesissimo dai bambini. Per questo, anche quest’anno, forti del successo dell’edizione passata, abbiamo voluto proporre per l'Epifania un appuntamento in pieno centro città così da offrire agli adulti che grazie all’arrivo della Befana potranno per un momento tornare bambini e soprattutto ai più piccoli, un momento di aggregazione e divertimento e un’occasione per fare shopping nei vicini negozi in concomitanza con l'avvio dei saldi».