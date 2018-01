Porti, D'Agostino: «Con Di Maio giudizio positivo su riforma Delrio»

TRIESTE - «Abbiamo condiviso un concetto, cioè che la riforma Delrio è una buona cosa, e che forse non c'è bisogno di tutti questi stravolgimenti legislativi per fare le cose». Lo ha detto ai giornalisti il presidente dell'Autorità portuale dell'Adriatico orientale e di Assoporti, Zeno D'Agostino, al termine dell'incontro con il candidato premier del M5S, Luigi Di Maio.

«Forse questo è l'esempio - ha aggiunto D'Agostino - che Trieste può dare a livello nazionale, senza andare a cercare sempre modifiche normative che, secondo me, sono solo alibi. Probabilmente ci vuole un po' di coraggio, e non andare alla ricerca di addossare agli altri le colpe. Nel rapporto tra centro e periferia, tra Roma e Regioni, alcune cose vanno rimodulate, ma non è una questione che riguarda solo i porti. Posso dire - ha quindi ribadito - che c'è un commento positivo di entrambi sul lavoro di Delrio».