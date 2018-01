Eventi a Trieste, ecco cosa fare venerdì 5 gennaio

TRIESTE – Favole a teatro, spettacolo, cultura e ultimi appuntamenti natalizi. Ecco qualche consiglio per godersi la giornata e non lasciarsi sfuggire i momenti migliori.

A teatro

Al Teatro Rossetti, alle 20.30 in scena «Au Bonheur des Vivants». E' proprio una chicca questo lavoro degli artisti francesi Cecile Roussat e Julien Lubek con le sue atmosfere piene di umorismo, poesia e giocosità. Una favola visuale e fantastica che racconta la magia del vivere in una dimensione da sogno.

Spettacolo

Al Teatro Miela, in scena «Ovvero viaggio tra molteplici e complesse personalità in pausa sigaretta». Imperdibile evento per i pubblici di tutte le età e dalle più varie e multiple personalità variamente assortite. Di e con Laura Bussani con l'amichevole supervisione di Marko Sosič collaborazione ai testi di Stefano Donge Dongetti e Alessandro Mizzi musiche originali Etoile Filante produzione Teatro Miela Bonawentura. Un assolo straordinario che attrae lo spettatore fin dalle prime battute: ricordi di un’infanzia in Polonia…Personalità forti e contrastanti quelle interpretate da Laura, che riesce a passare da una all’altra con una maestria unica. Uno spettacolo fresco e irriverente che diverte e fa riflettere.

Trieste noir

Trieste è l’ambientazione dei romanzi noir dello scrittore tedesco Veit Heinichen e del suo alter ego: Proteo Laurenti. Una Trieste vista attraverso la penna di uno scrittore che ha scelto di vivere qui e che ha saputo cogliere «dal di fuori» alcuni elementi unici della sua città. Venerdì 5 gennaio alle 11. appuntamenti con un’emozionante percorso fisico e virtuale fatto di storia, attualità, curiosità e buon vino. Biglietto euro 10. Informazioni e prenotazioni esternogiornots@gmail.com, 339 4535962.

La Befana al mercato coperto

Alle 15.30 i bambini incontrano la Befana. Prima di prendere il volo per consegnare dolcetti, la Befana farà visita al Mercato coperto. Non perdere l’occasione per incontrarla. Distribuirà dolciumi e leccornie a tutti i bambini. Alle 16 giochi e intrattenimento per bambini. Divertimento assicurato alle 17 con il gioco della pignatta assieme ai bambini romperemo la pignatta che è stata creata assieme a loro negli eventi precedenti. Divertimento e dolcetti garantiti per tutti.