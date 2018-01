Ha solo 19 anni e vive in Fvg il campione italiano del cubo di Rubik

TRIESTE - Nove secondi e 91. E’ questa la media in cui Mattia, 19enne di Monfalcone, è riuscito a ‘risolvere’ il cubo di Rubik, rompicapo affascinante e famoso, quanto irrisolvibile. E’ con questo incredibile tempo che il giovane bisiaco si è aggiudicato il titolo di campione italiano per il 2017.

Non è però la prima vittoria, per Mattia, che oramai può essere considerato un vero esperto

Il 19enne aveva stabilito, in passato, a Vienna il record mondiale di velocità nella risoluzione del 7 per 7, un cubo più e quindi più complicato. L'ultima ‘medaglia’, invece, come anticipato da Il Gazzettino, l’ha conquistata nella città di Bergamo in occasione dell'Italian Championship 2017, nel classico 3 per 3 di ‘speedcubing’, prova che richiedeva di risolvere il rompicapo nel minor tempo possibile.