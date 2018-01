Fiorella Mannoia al Politeama Rossetti di Trieste

TRIESTE - Con il concerto della notte di San Silvestro tenuto a Salerno si è chiuso un 2017 straordinario per Fiorella Mannoia, interprete e cantautrice fra le più amate della musica italiana: il grande successo dell’album ‘Combattente’ uscito lo scorso autunno, il secondo posto al Festival di Sanremo con la canzone ‘Che sia benedetta’ (in questi mesi fra le più passate dalle radio), il ruolo da protagonista al cinema nel film ‘7 minuti’ di Michele Placido, la marcia verso i 100 concerti di ‘Combattente Il Tour’, in tutta Italia, dai teatri della prima tranche invernale e della seconda in primavera, passando poi ai luoghi prestigiosi e alle suggestive location dell’estate e al gran finale estivo all’Arena di Verona.

Trieste

Il tour ha visto poi alcune strepitose date in Europa e si concluderà con la data numero 101 nientemeno che a New York. Un successo incredibile che l’artista si prepara a condividere ancora una volta con i fan del Friuli Venezia Giulia, terra dove è amatissima, con il concerto in programma domenica 7 gennaio al Politeama Rossetti di Trieste, organizzato da Zenit srl, in collaborazione con la Regione Friuli Venezia Giulia, il Politeama Rossetti – Teatro Stabile del Friuli Venezia Giulia e F&P Group.

Ultimi biglietti in vendita alle biglietterie del teatro, inizio concerto alle 21, info su www.azalea.it .