TRIESTE - Il 6 gennaio 2018 la Befana torna a far visita alla Grotta Gigante, animando una festa magica che da più di trent’anni entusiasma grandi e piccini.

Gli speleologi della Commissione Grotte E. Boegan della Società Alpina delle Giulie indosseranno per l’occasione i panni di Befane, Re Magi e Stella Cometa e si caleranno appesi a una corda dalla volta della caverna per ben 100 metri fino a raggiungere il fondo, trasportando sacchi colmi di caramelle e dolciumi, accompagnati dai brani musicali suonati dalla Banda «Le solite legere». Giunti tra gli spettatori, che seguiranno lo spettacolo col naso all’insù dal fondo dell’immensa cavità sotterranea, Befane e Re Magi distribuiranno ai bambini i gustosi doni, mentre agli adulti verrà offerto il Gran Pampel, mitica bevanda calda dalla ricetta segreta, preparata e distribuita per l’occasione da speleologi travestiti da Vichinghi.



Il 6 gennaio lo spettacolo inizierà alle 15

Per l’occasione si informa che le consuete visite guidate saranno garantite fino alle 12 - ultimo tour della giornata - e riprenderanno regolarmente il giorno successivo. La partecipazione sarà gratuita per i bambini e ragazzi fino ai 12 anni compresi, mentre gli altri pagheranno il regolare biglietto di ingresso.

Per informazioni: www.grottagigante.it | 040.327312 | info@grottagigante.it |