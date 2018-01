Per gli 8 posti di “agente di polizia locale” c’è ancora tempo

TRIESTE - Il Comune di Trieste-Servizio Risorse Umane informa che, con determinazione dirigenziale odierna (n. 3899 del 29.12.2017), è stato prorogato di 45 giorni il termine di presentazione delle domande di partecipazione alla selezione pubblica per soli esami per la copertura di 8 posti a tempo pieno e indeterminato di «Agente di polizia locale» (cat. PLA), e pertanto la nuova scadenza è fissata alle ore 24 di venerdì 2 marzo 2018.

Prova preselettiva e delle altre prove

Il calendario dell’eventuale prova preselettiva e delle altre prove, nonché ogni eventuale variazione riguardante le stesse, sarà quindi pubblicato sul sito internet del Comune di Trieste (www.retecivica.trieste.it, sezione Bandi e Concorsi / Concorsi), a partire dal 9 aprile 2018 (anzichè dal 5 marzo), in considerazione del suddetto spostamento del termine per la presentazione delle domande. Sempre nello stesso sito della Retecivica, sezione Bandi e Concorsi / Concorsi, si può anche prendere visione di alcune ulteriori utili informazioni e specificazioni in merito.