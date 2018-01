‘Aspettando la befana’ in piazza Ponterosso

TRIESTE - ‘Aspettando la Befana’ è il titolo della manifestazione fino al 7 gennaio animerà in piazza Ponterosso-via Bellini, tra cassette di legno ed eleganti gazebo, saranno svariate le proposta di varie merceologie per trovare delle idee-regalo per tutti i gusti, le età e le tasche. La mostra mercato sarà aperta ogni giorno per tutta la durata dell’evento dalle 9 alle 22.

Il 6 gennaio

Inoltre saranno presenti quotidianamente una giostra per i più piccoli e, nelle giornate del 5 e 6 gennaio, l’Associazione Wild Souls proporrà dei giri in piazza con dei pony. Nella mattinata del 6 gennaio, dalle 11.30 alle 13, in Piazza Ponterosso si terrà infatti una lezione di educazione stradale ponendo al centro il classico rialzo degli Anni Sessanta dall’alto del quale l’agente dirigeva il traffico. L’appuntamento verrà allietato dalle note della Banda Refolo che si esibirà a partire dalle 11. A tutti i bambini che parteciperanno ai corsi verrà offerto un dolce omaggio e sarà servito del tè caldo.Nel pomeriggio, spazio alla solidarietà. Alle 14, accompagnata dall’allietamento musicale della Banda Refolo che inizierà alle 13.30, arriverà infatti la Befana che, grazie alla collaborazione con l'Associazione ‘TiaiutiamonoiTrieste’ Onlus distribuirà ai giovani concittadini bisognosi dai 0 ai 16 anni, giocattoli o libri, regali doppi o riciclati. Le donazioni potranno pervenire presso la sede dell’associazione (in Viale Raffaello Sanzio 24) il venerdì dalle 8.30 alle 11.