TRIESTE – Mercoledì 10 gennaio riprende la stagione di concerti autunno – inverno 2017/2018 del Conservatorio Tartini. Alle 20.30 in Sala Tartini Valse triste, con Sebastiano Gubian al pianoforte in un programma che spazia da Fryderyk Chopin a Robert Schumann, da Sergej Rachmaninov a Georges Cziffra. Come sempre l’ingresso è libero previa prenotazione.

Info tel. 040.6724911 www.conservatorio.trieste.it.