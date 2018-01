Al via la decima stagione degli incontri #abassavoce

TRIESTE - Lunedì 8 gennaio si apre la decima stagione degli incontri #abassavoce, promossi dal progetto locale Nati per Leggere in collaborazione con il Comune di Trieste e varie realtà pubbliche e private, allo scopo di fornire alle famiglie l’occasione di sperimentare la lettura condivisa quale strumento prezioso di relazione affettiva e culturale tra grandi e piccoli. Le letture, rivolte ai bambini da 0 a 6 anni, sono organizzate per gruppi omogenei d’età e, laddove possibile, anche individualmente.

Lunedì 8 gennaio, dalle 16.30 alle 17.30, alla Biblioteca comunale Mattioni (Via Petracco 10 - Borgo San Sergio) le volontarie incontreranno bambini (0-6 anni) e famiglie per condividere le storie più belle, nonché consigli su come e cosa leggere a casa e sui benefici di questa pratica fin dai primi mesi di vita.

Martedì 9, dalle 17 alle 18, proseguono i consueti incontri alla Biblioteca Il Tram dei Libri, Punto Lettura della Biblioteca Diffusa (Via Doberdò 20/3 (Opicina – 1° piano della sede del Centro Civico di Altipiano Est). In programma letture e consigli di Nati per Leggere. L’incontro è realizzato in collaborazione con il Comitato Genitori «Insieme sull’Altipiano» ed è rivolto a bambini da 0 a 6 anni. Su richiesta le letture si svolgono anche in sloveno.

Mercoledì 10 sarà la volta della Ludoteca Pollicino, gestita da La Quercia Cooperativa Sociale (Borgo San Mauro 124 – Sistiana), dalle 16.30 alle 17.30. Letture e consigli per famiglie con bambini da 1 a 6 anni (su richiesta anche in sloveno).

Venerdì 12, dalle 17 alle 18, al Punto Lettura Nuovo Guscio (Via delle Monache 3, San Giusto), appuntamento mensile con le letture e i consigli di Nati per Leggere, per famiglie con bambini da 0 a 6 anni.

Domenica 14, dalle 11 alle 12, Nati per Leggere Trieste ritorna al Civico Museo del Mare (Via Campo Marzio 5) per promuovere la lettura in famiglia. In programma letture della migliore produzione editoriale per l’infanzia con particolare attenzione al tema marino. L’incontro è rivolto a famiglie con bambini dai 3 anni ed è inserito nel calendario di eventi legati al progetto Il Museo Navigante che riunisce 58 musei con lo scopo di valorizzare il patrimonio culturale marittimo italiano. Maggiori informazioni sul Museo Navigante sul sito del Museo del mare.

Tutti gli incontri sono a ingresso libero e gratuito senza prenotazione. Info: Biblioteca Quarantotti Gambini | 0400649556 | bibliocom@comune.trieste.it | Facebook |