Trieste arriva al giro di boa a quota 26 punti

TRIESTE - L'Alma Trieste conclude il girone d'andata battendo in casa l'XL Extralight Montegranaro per 81 a 73. La formazione giuliana rafforza il suo solitario primato in classifica a quota 26 punti, quattro in più della seconda Consultinvest Bologna.

La partita con i marchigiani è stata in equilibrio per i primi due quarti che hanno visto per Trieste i canestri di un buon Bowers all'inizio, successivamente imitato da Cavaliero e Prandin. Nella terza frazione di gioco, Cavaliero e Baldasso hanno scavato a favore di Trieste un importante distacco che si è ulteriormente ampliato nell'ultimo quarto arrivando ai 20 punti (77-57), anche se nel finale alcune bombe di Corbett hanno riavvicinato nel punteggio gli ospiti.



Alma Pallacanestro Trieste - XL Extralight Montegranaro 81-73 (18-18, 40-35, 63-49)

Alma Pallacanestro Trieste: Daniele Cavaliero 19 (3/4, 4/7), Laurence Bowers 13 (5/8, 1/3), Lorenzo Baldasso 11 (1/2, 3/5), Javonte damar Green 10 (4/7, 0/3), Juan Fernandez 8 (1/2, 1/2), Roberto Prandin 8 (3/7, 0/0), Matteo Da ros 6 (3/8, 0/1), Alessandro Cittadini 4 (0/4, 1/1), Giga Janelidze 2 (1/1, 0/2), Federico Loschi 0 (0/0, 0/2), Lodovico Deangeli n.e., Matteo Babich n.e.. All. Dalmasson.

XL Extralight Montegranaro: Marshawn Powell 23 (7/8, 1/1), Valerio Amoroso 18 (4/8, 2/3), Lamarshall Corbett 16 (5/10, 2/5), Luca Campogrande 5 (1/3, 0/3), Kaspar Treier 5 (1/1, 1/4), Lorenzo Maspero 3 (0/0, 1/4), Eugenio Rivali 2 (1/3, 0/0), Ousmane Gueye 1 (0/1, 0/4), Dario Zucca 0 (0/1, 0/0), Giuseppe Altavilla 0 (0/0, 0/0), Giuseppe Angellotti n.e... All. Ceccarelli.