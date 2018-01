Pallanuoto Trieste battuta dallo Sport Management

TRIESTE - Nell’undicesima giornata del campionato di serie A1 maschile, alla «Bruno Bianchi» una buona Pallanuoto Trieste è stata battuta (come da pronostico) dallo Sport Management per 3-9. La squadra sponsorizzata Samer & Co. Shipping ha comunque retto bene il confronto con una delle formazioni più forti e organizzate del panorama europeo. «Sono soddisfatto – spiega a fine gara il direttore sportivo alabardato Andrea Brazzatti – i ragazzi hanno seguito alla lettera le indicazioni tattiche del nostro allenatore e ne è uscita una prestazione positiva. Peccato per aver preso un paio di gol evitabili, ma in vasca ho visto lo spirito giusto e tanta concentrazione».

Krstovic è costretto a rinunciare a Giacomini, bloccato da un problema muscolare, e schiera nei 13 il classe 2001 Giovanni Diomei, che farà anche il suo esordio nel massimo campionato nazionale. L’avvio di gara è molto equilibrato, la Pallanuoto Trieste è attenta soprattutto a chiudere le micidiale ripartenze degli ospiti e un paio di prodigiosi interventi di Lazovic negano il vantaggio ai padroni di casa. Lo Sport Management passa con un gol in controfuga di Petkovic: 0-1 alla fine del primo periodo. In fase difensiva la Pallanuoto Trieste tiene benissimo e anche il secondo periodo scorre via sulle ali dell’equilibrio. A 90’’ dal cambio di campo gli ospiti trovano lo 0-2 con Blary in situazione di superiorità numerica.

Nel terzo periodo la seconda forza del torneo allunga con decisione nel punteggio. Un rigore di Figlioli, i gol in superiorità di Edoardo Di Somma e Gallo, e una girata di Valentino dalla posizione di centroboa spingono lo Sport Management sullo 0-6 a metà tempo. La Pallanuoto Trieste però non si lascia travolgere e tiene botta. Una percussione di Petronio vale l’1-6, poi Luongo nell’ennesimo uomo in più concesso agli ospiti scrive 1-7.

Negli ultimi 8’ la Pallanuoto Trieste cerca con coraggio di limitare il passivo. Gogov indovina l’angolo giusto per il gol del 2-7, poi una controfuga permette a Petkovic di realizzare in solitudine il 2-8. A 1’ dalla fine Vico insacca il 3-8 con uno splendido movimento dalla posizione di centroboa, ma c’è ancora il tempo per un altro gol in superiorità numerica per lo Sport Management, siglato da Valentino per il definitivo 3-9. «Abbiamo fatto tante buone cose – conclude l’allenatore della Pallanuoto Trieste Miroslav Krstovic – e anche qualche errore un po’ ingenuo. Però la squadra ha giocato, soprattutto in fase difensiva siamo stati bravi a contenere giocatori fortissimi. Abbiamo ancora grandi margini di miglioramento, lavoriamo e guardiamo avanti con sempre maggior fiducia».